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Визуальный шинный калькулятор
Павел Преснов
2020.05.28 в 12:03:02
Добрый день! Kia Optima lab 2019, штатные 215/55/17, хочу поставить 215/60/17 На что это может повлиять, подойдут ли?
вечный ислам
2020.05.25 в 08:46:45
Можно ли поменять шины 235/35r19 на 255/40r19 для пежо?
Денис
2020.05.05 в 18:27:54
Добрый день! Езжу на Тойота РАВ4 2017 г.в. Подскажите пожалуйста, сейчас стоят родные диски 17 х 7,0 и шины 225х65х17 подойдут ли мне оригинальные диски Lexus HTC-LE4 18 х 7,0 ? Не помешает ли уменьшение выноса диска с 45 мм. до 35 мм. На что влияет данный параметр? Какие более целесообразно выбрать шины 225х60х18 или 235х55х18, если не затруднит поясните почему ?
алексей
2020.04.14 в 18:42:21
хочу поставить резину ат 275 65 17.штатная 265 65 17.вроде бы проблем не будет
Виталий
2020.04.05 в 10:48:36
Добрый день! Хочу поставить резину на ниву 235/75 15', не могу определиться с дисками... Подскажите плиз что оптимальней! А может лучше 225/70
NN
2020.04.01 в 14:09:12
Здрасте. На audi tt mk1 пойдут диски 18x8.5J ET30 с резиной 225/40/18?